Забитцер рассказал, почему Санчо не может заиграть в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер рассказал, почему, по его мнению, вингер Джейдон Санчо все еще не может заиграть на «Олд Траффорд». Англичанин перешел в клуб летом 2021 года из дортмундской «Боруссии».

«Джедон Санчо был исключительным игроком в бундеслиге. У него была невероятная статистика. Он неосознанно столкнулся с большим давлением. Когда ты переходишь в АПЛ, тем более в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро, ты гарантированно получишь большое внимание», — цитирует Sky Sport Забитцера.

В активе 23-летнего хавбека 5 голов и 2 ассиста в 20 матчах в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.