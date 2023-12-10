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Италия

Сегодня, 13:14

Агент Миранчука считает, что Алексей сменит клуб в январе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем футболиста.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него все будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, что будет переход. «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождемся, он играет спокойно. Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Леши довольна, все довольны. Пускай мистер думает», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук вышел на поле на 82-й минуте матча с «Миланом». В концовке встречи Муриэль забил гол с передачи россиянина и принес команде победу.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» девять матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-miranchuka-dumayu-v-yanvare-budet-perekhod-alekseya-my-smotrim-v-storonu-evropy-313874/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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