Агент Сафонов: «Миранчуку больше бы подошел чемпионат Испании»

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, сможет ли российский полузащитник Алексей Миранчук заиграть в «Аталанте».

«Все будет зависеть только от него. Но в «Торино» ему явно проще было бы играть. Но и у Кавани, и Фалька бывало, что они в некоторых командах по 30 мячей в сезоне забивали, а в других клубах их не ставили в состав. Хочется верить, что ему хватит характера. Одним тренерам нравятся одни футболисты, другим — другие», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Агент не согласен с тем, что карьера Миранчука в Италии завершена.

«Думаю, не надо ставить такой ярлык. Парень работает, тренируется. Но больше ему бы подошел чемпионат Испании. Ведь он футболист умный, техничный. Футбол, как секс. Вчера ты доказал себя с подругой, но сегодня у тебя новая девушка», — добавил он.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. 31 августа агент 27-летнего полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду.