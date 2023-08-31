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Италия

Сегодня, 13:31

Агент Сафонов: «Миранчуку больше бы подошел чемпионат Испании»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, сможет ли российский полузащитник Алексей Миранчук заиграть в «Аталанте».

«Все будет зависеть только от него. Но в «Торино» ему явно проще было бы играть. Но и у Кавани, и Фалька бывало, что они в некоторых командах по 30 мячей в сезоне забивали, а в других клубах их не ставили в состав. Хочется верить, что ему хватит характера. Одним тренерам нравятся одни футболисты, другим — другие», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Агент не согласен с тем, что карьера Миранчука в Италии завершена.

«Думаю, не надо ставить такой ярлык. Парень работает, тренируется. Но больше ему бы подошел чемпионат Испании. Ведь он футболист умный, техничный. Футбол, как секс. Вчера ты доказал себя с подругой, но сегодня у тебя новая девушка», — добавил он.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. 31 августа агент 27-летнего полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/safonov-miranchuku-bolshe-by-podoshel-chempionat-ispanii-
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Алексей Сафонов
Серия А
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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