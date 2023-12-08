Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Допинг

Сегодня, 15:23

«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ювентус» расторгнет контракт с полузащитником клуба Полем Погба, как только он будет официально дисквалифицирован, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным Gazzetta, клуб не хочет ругаться с 30-летним футболистом, поэтому готов провести переговоры с ним и его окружением и расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника. Погда был отстранен и с сентября не тренируется с «Ювентусом». Кроме того, клубу разрешили снизить его зарплату до минимального уровня, гарантированного соглашением, — около 2 000 евро в месяц.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме футболиста обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Поль Погба
ФК Ювентус
0
Читайте также
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Коэ: «Лаутаро Мартинес — один из 3 лучших игроков в мире»