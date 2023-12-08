«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба

«Ювентус» расторгнет контракт с полузащитником клуба Полем Погба, как только он будет официально дисквалифицирован, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным Gazzetta, клуб не хочет ругаться с 30-летним футболистом, поэтому готов провести переговоры с ним и его окружением и расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника. Погда был отстранен и с сентября не тренируется с «Ювентусом». Кроме того, клубу разрешили снизить его зарплату до минимального уровня, гарантированного соглашением, — около 2 000 евро в месяц.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме футболиста обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.