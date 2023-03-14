0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:40

Чинквини: «В этом сезоне Миранчук проявляет себя в каждом туре, но он пока не готов к выступлениям за топ-клубы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Я смотрел игру с «Лечче», Миранчук отыграл отлично, я не меняю своего мнения — пока он не готов к выступлениям за итальянские топ-клубы. В «Милане» на его позиции играет Браим Диас, в «Ювентусе» — Ди Мария, в «Роме» — Дибала. Хотя, бесспорно, в этом сезоне Алексей проявляет себя буквально в каждом туре», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лечче» (2:0) Миранчук отметился голевой передачей. Всего на счету 27-летнего футболиста 4 забитых мяча и 5 результативных передач в 20 матчах за «Торино» в серии А.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-v-e-tom-sezone-miranchuk-proyavlyaet-sebya-v-kazhdom-ture/
Алексей Миранчук
ФК Торино
Оресте Чинквини
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиоли: «Леау очень хорошо показывает себя на тренировках, но не в игре»