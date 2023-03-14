Чинквини: «В этом сезоне Миранчук проявляет себя в каждом туре, но он пока не готов к выступлениям за топ-клубы»

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Я смотрел игру с «Лечче», Миранчук отыграл отлично, я не меняю своего мнения — пока он не готов к выступлениям за итальянские топ-клубы. В «Милане» на его позиции играет Браим Диас, в «Ювентусе» — Ди Мария, в «Роме» — Дибала. Хотя, бесспорно, в этом сезоне Алексей проявляет себя буквально в каждом туре», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лечче» (2:0) Миранчук отметился голевой передачей. Всего на счету 27-летнего футболиста 4 забитых мяча и 5 результативных передач в 20 матчах за «Торино» в серии А.