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Италия

Сегодня, 12:01

Де Росси: «Рома» должна доминировать через контроль мяча»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу римлян над «Вероной» (2:1) в 21-м туре серии А.

Этот матч стал первым для «Ромы» под руководством Де Росси, который 16 января стал новым главным тренером команды. Ранее римлян возглавлял Жозе Моуринью.

«Я считаю, что «Роме» нужно контролировать мяч и тем самым доминировать в игре. Это один из первых моментов, над которыми мы работали.

Владение имеет смысл, если мы быстро передвигаем мяч, чтобы уйти от прессинга соперника. Если же мы владеем мячом медленно, то мы просто убаюкиваем себя», — сказал Де Росси после матча.

Также в послематчевом интервью специалист рассказал, что был счастлив, когда болельщики «джалоросси» скандировали его имя.

«Рома» набрала 32 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице серии А.

Даниеле Де Росси
Футбол
ФК Верона
ФК Рома
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