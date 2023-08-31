«Фиорентина» ищет варианты для Кокорина, Йовича и Амрабата

До закрытия трансферного окна в Италии (1 сентября), «Фиорентина» пробует расстаться с тремя игроками. Это серб Лука Йович, марокканец Софьян Амрабат и россиянин Александр Кокорин, который попал сегодня в заявку на матч Лиги конференций против австрийского «Рапида».

Амрабат сам выражает желание попробовать себя на более высоком уровне и делает все возможное, чтобы покинуть Флоренцию. А вот в услугах Йовича и Кокорина не заинтересован сам клуб.

Трансферное окно закрывается в Италии завтра в 20.00 по местному времени.

В предварительной заявке на сезон Кокорин числится в составе «Фиорентины» под номером 91.

Окончательная заявка на сезон-2023/24 будет представлена «фиалками» 2 сентября. Действующий контракт Кокорина рассчитан до лета 2024 года.