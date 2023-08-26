«Аталанта» уступила «Фрозиноне», «Монца» победила «Эмполи»

«Аталанта» проиграла «Фрозиноне» на выезде в матче 2-го тура чемпионата Италии — 1:2.

На 5-й минуте полузащитник хозяев Абду Арруи открыл счет. На 24-й минуте отличился защитник «Фрозиноне» Иларио Монтеризи. Единственный гол «Аталанты» на 56-й минуте забил нападающий Дуван Сапата.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в заявку на игру.

«Фрозиноне» поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 3 очками, «Аталанта» идет на восьмой строчке — у команды также 3 очка, но она идет выше по дополнительным показателям.

В параллельном матче «Монца» дома победила «Эмполи» — 2:0. У хозяев отличился дублем полузащитник Андреа Колпани, который забил на 45-й и 53-й минутах.

«Монца» идет на 9-м месте с 3 очками в 2 матчах. «Эмполи» занимает последнее, 20-е место, команда еще не набрала ни одного очка за 2 тура.