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Италия

Сегодня, 01:59

Гасперини оценил игру Миранчука в матче с «Салернитаной»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (4:1).

«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с «Миланом», но сегодня в первом тайме у нас не было темпа. Если «Салернитана» находится на последнем месте, значит чемпионат действительно тяжелый. Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулся, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мюриэль играет на своем уровне, как и все те, кто вернулся», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В добавленное время мяч после удара хавбека попал в штангу.

«Аталанта» набрала 26 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 8 очками замыкает таблицу.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Салернитана
Джан Пьеро Гасперини
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