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Италия

Сегодня, 20:00

Главный тренер «Торино» Юрич оценил игру Миранчука

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич после ничьей с «Салернитаной» (1:1) в 30-м туре итальянской серии А оценил игру полузащитника туринцев Алексея Миранчука, который отметился голевой передачей.

«Могу сказать, что я доволен Миранчуком. Он пришел в аренду, потому что в «Аталанте» он был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдает голевые передачи. Тот, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей, сошел с ума», — приводит слова Юрича журналист Альфредо Педулла.

27-летний россиянин с лета выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Он провел за клуб 23 матча в серии А, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Алексей Миранчук
Иван Юрич
Футбол
ФК Торино
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