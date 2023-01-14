«Интер» планирует обсудить новый контракт с Джеко в феврале

«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба планирует провести новую встречу с агентом 36-летнего боснийца в феврале. «Нерадзурри» готовы предложить футболисту соглашение до конца июня 2024 года с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов.

Джеко выступает за «Интер» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт форварда с клубом действует до конца июня 2023 года.