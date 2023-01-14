«Интер» планирует обсудить новый контракт с Джеко в феврале

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«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, руководство клуба планирует провести новую встречу с агентом 36-летнего боснийца в феврале. «Нерадзурри» готовы предложить футболисту соглашение до конца июня 2024 года с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов.
Джеко выступает за «Интер» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт форварда с клубом действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования