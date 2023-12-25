«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Мхитаряном

«Интер» в ближайшее время объявит о заключении нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, стороны согласовали условия сделки, которая будет действовать до конца июня 2025 года. Футболисту осталось лишь подписать все бумаги, после чего о договоренности будет сообщено официально.

Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 34-летний армянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.