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Италия

Сегодня, 16:54

Канчельскис: «Миранчук может продолжать играть в Италии, он там уже адаптировался»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, где мог бы продолжить карьеру полузащитник Алексей Миранчук.

«Миранчук может продолжать играть в Италии, потому что он там уже адаптировался, — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса. — АПЛ ему тоже подошла бы, он там неплохо смотрелся бы. Французский и немецкий чемпионат не такие уж и сильные. Но у Алексея есть агенты, и я думаю, что они смогут подобрать хороший чемпионат и команду».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 14 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Торино
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