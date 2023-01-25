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Италия

Сегодня, 13:10

Златан Ибрагимович: «Я вывел французский футбол на мировой уровень»

Алина Савинова
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что думает о том времени, когда выступал в чемпионате Франции.

«Я люблю Францию, я провел там четыре года и вывел французский футбол на мировой уровень. Это не высокомерие, это уверенность в своих силах», — приводит Football Italia слова Ибрагимовича.

Также он рассказал о своем отношении к тому, что сборная Франции не смогла выиграть чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

«Я не беспокоюсь об этом, Франция обязательно выиграет еще один чемпионат мира, но в этот раз я был уверен, что победит Аргентина», — добавил футболист.

Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, трижды выигрывал Суперкубок и Кубок французской лиги.

Источник: https://football-italia.net/ibrahimovic-i-took-french-football-to-a-worldwide-level/
Златан Ибрагимович
Футбол
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