Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:14

Кассано: «У меня вообще есть опасения, что «Милан» финиширует на последнем месте в Лиге чемпионов»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Реала» Антонио Кассано рассказал, что думает о шансах «Милана» в Лиги чемпионов. В первом туре команда сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

«Милан» выглядел жалко в матчах с «Интером» и «Ньюкаслом». Это было унылое зрелище. С таким уровнем футбола команде не светит плей-офф Лиги чемпионов. У меня вообще есть опасения, что «Милан» финиширует на последнем месте", — передает слова Кассано Sky Sport Italia.

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в среду, 4 октября.

Антонио Кассано
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
0
Читайте также
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
Число погибших в результате пожара на свадьбе в Ираке выросло до 120
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Гвардиола: «Думать о титулах в конце сентября — ошибка»
Осимхен конфликтует с тренером, Хвича не забивает с марта. «Наполи» раскалывается после чемпионства?
Все без ума от Беллингема в «Реале». Как за четыре года стать мировой звездой
Мюллер выиграл 100-й матч в Лиге чемпионов. Он впереди Месси, больше только у двоих
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ювентуса» Милик считает, что команда может играть еще лучше