Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:47

Кавазашвили: «В скором времени Хвичу будут сравнивать с выдающимися футболистами Италии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (5:1).

21-летний грузин забил гол и сделал две результативных передачи.

«Замечательно, что Хвича забил с игры! Не зря Спаллетти доверил ему, «чужаку», исполнить пенальти, например. Мы видели по ЧМ, как сейчас проблематично полевым игрокам забить. Вратари все берут и берут. Хвиче оказано большое доверие. То, что Кварацхелия забил с игры, а не с пенальти — говорит о многом. Парень растет на глазах, как на дрожжах. В скором времени Хвичу будут приравнивать к выдающимся футболистам Италии.
Очень здорово, что Хвича находится на втором месте по системе «гол+пас». Значит, он попал в свою структуру, где его прекрасно понимают футболисты по знанию игры в футбол, по тактике и по исполнительному мастерству. Вот что значит, когда подбирается хорошие исполнители в лице техничных футболистов на поле. Хвича сразу заблестал среди них. Радуюсь, когда наши футболисты играют в зарубежных клубах», — приводит Sport24 слова Кавазашвили.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На его счету 9 голов и 13 результативных передач в 20 матчах за неаполитанцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-14-kavazashvili-v-skorom-vremeni-khvichu-budut-priravnivat-k-vydayushchimsya-futbolistam-italii

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Анзор Кавазашвили
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Немецкий лыжный тренер Крамер выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену
Новое решение CAS — четкий сигнал: российские клубы можно грабить дальше
Машинист электрички спас школьницу в Сибири
Newsweek указал на прогрессирующий обман США в конфликте на Украине
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Семин о Кварацхелии в матче с «Ювентусом»: «Хвича блистал! Невероятный результат»

Спаллетти о Хвиче: «У него техника одного из сильнейших игроков мира. Он хорош во всем»