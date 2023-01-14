Кавазашвили: «В скором времени Хвичу будут сравнивать с выдающимися футболистами Италии»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (5:1).
21-летний грузин забил гол и сделал две результативных передачи.
«Замечательно, что Хвича забил с игры! Не зря Спаллетти доверил ему, «чужаку», исполнить пенальти, например. Мы видели по ЧМ, как сейчас проблематично полевым игрокам забить. Вратари все берут и берут. Хвиче оказано большое доверие. То, что Кварацхелия забил с игры, а не с пенальти — говорит о многом. Парень растет на глазах, как на дрожжах. В скором времени Хвичу будут приравнивать к выдающимся футболистам Италии.
Очень здорово, что Хвича находится на втором месте по системе «гол+пас». Значит, он попал в свою структуру, где его прекрасно понимают футболисты по знанию игры в футбол, по тактике и по исполнительному мастерству. Вот что значит, когда подбирается хорошие исполнители в лице техничных футболистов на поле. Хвича сразу заблестал среди них. Радуюсь, когда наши футболисты играют в зарубежных клубах», — приводит Sport24 слова Кавазашвили.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На его счету 9 голов и 13 результативных передач в 20 матчах за неаполитанцев.
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