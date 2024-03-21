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Италия

21 марта, 19:46

Мхитарян рассказал, чем займется после завершения карьеры

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что думает о своем будущем. Он не уверен, что останется в футболе после завершения карьеры.

Футболист признался, что мечтает научиться готовить, а о работе тренером не думает.

«Допустим, я умею готовить, но не очень хорошо. Тренерская карьера? Нет. Как футболист я и так много времени провожу в зале и на тренировочном полигоне. А тренеру, помимо этого, нужно еще изучать соперника, проводить анализ, собирать данные и прочее», — цитирует Мхитаряна официальный сайт «Интера».

В этом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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