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Италия

Сегодня, 16:46

Моуринью отреагировал на слухи о переговорах с «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что ведет переговоры с «ПСЖ».

«ПСЖ» искал меня? Тогда они меня не нашли, потому что со мной никто не разговаривал», – цитирует Моуринью Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что переговоры между 60-летним специалистом и парижанами уже находятся в продвинутой стадии.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В текущем сезоне римляне вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют с «Байером». Первый матч пройдет в четверг, 11 мая.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
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