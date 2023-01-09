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Италия

9 января, 23:20

Нападающий «Интера» Лукаку получил новое повреждение

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку снова оказался в лазарете, сообщает Sky Sports Italia.

29-летний бельгиец столкнулся с легким воспалением сухожилий левого колена. В ближайшие дни Лукаку будет работать по индивидуальной программе.

Форвард пропустит матч против «Пармы» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

В сезоне 2022/2023 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в семи матчах «Интера» во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и один результативный пас.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
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