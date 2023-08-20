«Наполи» купил у «Бари» форварда Шеддири и отдал его в аренду в «Фрозиноне»

«Наполи» объявил о приобретении нападающего Валид Шеддира у «Бари».

Пресс-служба клуба сообщила, что 25-летний игрок сразу был отдан в аренду в «Фрозиноне» до 30 июня 2024 года.

Футболист сборной Марокко в сезоне-2022/23 сыграл за «Бари» 38 матчей, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.