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Италия

Сегодня, 10:45

«Ньюкасл» готов выкупить Брозовича

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может перейти в «Ньюкасл» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «сороки» готовы предложить 35 миллионов евро за игрока.

Также сообщается, что игроком интересуется «Барселона», которая уже предпринимала попытку подписать игрока.

30-летний Брозович перешел в «Интер» в январе 2015 года. Контракт хорвата с миланским клубом рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Марсело Брозович
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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