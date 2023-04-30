«Ньюкасл» готов выкупить Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может перейти в «Ньюкасл» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «сороки» готовы предложить 35 миллионов евро за игрока.

Также сообщается, что игроком интересуется «Барселона», которая уже предпринимала попытку подписать игрока.

30-летний Брозович перешел в «Интер» в январе 2015 года. Контракт хорвата с миланским клубом рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.