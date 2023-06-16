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Италия

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Первый тренер Миранчука: «В России Леше было бы скучно, он заслужил остаться в «Торино»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков оценил выступления российского полузащитника в составе «Торино» в сезоне-2022/23.

«Алексею очень комфортно в таких средних командах как «Торино». Он там как рыба в воде. В больших итальянских клубах ему было бы не так комфортно. Леша перерос российский чемпионат, поэтому он хочет остаться в Италии. Знаю точно, что возвращаться он не хочет. Алексей заслужил остаться в «Торино». Надеюсь, они его все-таки выкупят, и он продолжит прогрессировать в Серии А. В России ему было бы скучно», — приводит слова Воронкова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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