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Италия

6 сентября, 23:25

Погба перенес успешную операцию на мениске

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сообщил, что 6 сентября перенес операцию на травмированном мениске.

«Я в порядке, операция прошла успешно. Сейчас в планах восстановление и возвращение на поле как можно скорее. Хочу поблагодарить вас за добрые пожелания и за вашу поддержку.

В психологическом плане я в порядке, несмотря на все трудности, травму и другие проблемы. Движемся только вперед», — написал Погба в соцсетях.

По предварительным данным, 29-летний полузащитник пропустит 6 недель после операции.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года.

Поль Погба
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
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