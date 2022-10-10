Рабьо не знает, продлит ли он контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо заявил, что пока не определился со своим будущим.

«Честно говоря, я не знаю, продлю ли контракт. Сейчас есть о чем подумать. Я сосредоточен на игре, чтобы помочь команде выйти из трудного периода. Мы увидим, что произойдет», — приводит слова Рабьо L'Equipe.

Действующее соглашение 27-летнего хавбека с «Ювентусом» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне французский полузащитник сыграл 7 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.