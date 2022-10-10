Рабьо не знает, продлит ли он контракт с «Ювентусом»

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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо заявил, что пока не определился со своим будущим.
«Честно говоря, я не знаю, продлю ли контракт. Сейчас есть о чем подумать. Я сосредоточен на игре, чтобы помочь команде выйти из трудного периода. Мы увидим, что произойдет», — приводит слова Рабьо L'Equipe.
Действующее соглашение 27-летнего хавбека с «Ювентусом» рассчитано до конца текущего сезона.
В этом сезоне французский полузащитник сыграл 7 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования