Спалетти: «Если «Наполи» выиграет скудетто, это понравится всем любителям спорта»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Салернитаной» (1:1) в матче 32-го тура серии А.

«Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам, но мы уже давно почувствовали, что психологически это самые сложные моменты, и они чего-то от вас требуют. «Салернитана» организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу, а потом в эпизоде с пропущенным голом мы были немного наивны. Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их привязанность. Мы олицетворяем их мечту, они ее ощущают.

Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие, я не испытываю дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убежден, что мы наберем эти два очка. Все, кто любит этот вид спорта, будут рады, если «Наполи» выиграет скудетто. Это понравится всем любителям спорта, кроме тех, кто немного вредина», — приводит слова Спалетти DAZN.

В случае победы в этом матче неаполитанцы могли за 6 туров до конца завоевать чемпионский титул. Ранее «Лацио», занимающий вторую строчку, проиграл «Интеру» (1:3).

Теперь «Наполи» с 79 очками опережает «Лацио» на 18 очков за 6 туров до конца чемпионата Италии. «Салернитана» с 34 баллами идет на 16-й строчке.