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Италия

Сегодня, 14:58

Спаллетти — о похвале от Гвардиолы: «Не чувствую гордости. Это игра, чтобы сбить нас с ног»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на похвалу наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, назвавшего неаполитанцев лучшей командой Европы.

«Я не чувствую гордости, я ничего не чувствую. Я знаю эту игру, в которую все играют, чтобы оказать давление на других. Ставим ли мы «Наполи» впереди «Манчестер Сити»? Если они могут потратить 900 миллионов евро, а мы 9 миллионов, то на это должна быть причина. Все это игра, которая направлена на то, чтобы сбить нас с ног», — приводит слова Спаллетти Goal.

После 26 туров «Наполи» с 68 очками лидирует в турнирной таблице серии А. Отрыв команды Спалллетти от «Интера», идущего вторым, составляет 18 очков.

В четвертьфинале Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с «Миланом».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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