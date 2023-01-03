Директор «Торино»: «Не знаю, будет ли Миранчук готов выйти в стартовом составе против «Вероны»

Техдиректор «Торино» не уверен, выйдет ли Миранчук в старте на матч с «Вероной»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти отреагировал на возможный выход Алексея Миранчука на поле с первых минут в первом матче 2023 года. Начнет ли россиянин игру в старте — не сообщается.

«Не знаю, будет ли Миранчук готов выйти в стартовом составе против «Вероны», — цитирует Ваньяти «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Миранчук провел 10 матчей в составе «Торино», в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Права на игрока принадлежат «Аталанте». Контракт с «Торино» истекает этим летом.

Завтра, 4 января «Торино» сыграет с «Вероной» в 16-м туре серии А. Начало — в 16.30 мск.