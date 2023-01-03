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Сегодня, 10:29

Директор «Торино»: «Не знаю, будет ли Миранчук готов выйти в стартовом составе против «Вероны»

Техдиректор «Торино» не уверен, выйдет ли Миранчук в старте на матч с «Вероной»
Виктория Кравченко
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти отреагировал на возможный выход Алексея Миранчука на поле с первых минут в первом матче 2023 года. Начнет ли россиянин игру в старте — не сообщается.

«Не знаю, будет ли Миранчук готов выйти в стартовом составе против «Вероны», — цитирует Ваньяти «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Миранчук провел 10 матчей в составе «Торино», в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Права на игрока принадлежат «Аталанте». Контракт с «Торино» истекает этим летом.

Завтра, 4 января «Торино» сыграет с «Вероной» в 16-м туре серии А. Начало — в 16.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tehdirektor-torino-ne-znayu-budet-li-miranchuk-gotov-vy-jti-v-starte-protiv-verony/
Алексей Миранчук
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