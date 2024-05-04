Тиагу Мотта: «Мое будущее сейчас не волнует меня»

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта пока не определился со своим будущим. На прошлой неделе появилась информация, что он продолжит карьеру в «Ювентусе».

«Оставаться в клубе, как Хаби Алонсо? У Хаби на это были свои причины. Мое будущее сейчас не волнует меня. Я сосредоточен на финальных играх. В нужный момент мы обсудим, хотим ли мы продолжать вместе работать или нет. Я всегда буду надеяться на лучшее для «Болоньи», — сказал Sky Italia Мотта.

Мотта работает в «Болонье» с сентября 2022 года. После 35 матчей его команда с 64 очками занимает четвертое место в серии А.