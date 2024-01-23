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Италия

Сегодня, 17:24

«Удинезе» проведет один матч чемпионата Италии без зрителей из-за расистских выкриков болельщиков в адрес Меньяна

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Майк Меньян.
Фото Global Look Press
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«Удинезе» подвергнулся санкциям со стороны дисциплинарного комитета Итальянской федерации футбола из-за расистских выкриков болельщиков в адрес вратаря «Милана» Майка Меньяна в домашнем матче 21-го тура серии А (2:3).

Команда из Удине проведет один матч чемпионата Италии без зрителей.

«Активное поведение «Удинезе» и выраженная с самого начала готовность сотрудничать в поиске виновных означают, что для события такого масштаба и тяжести могут быть применены минимальные санкции. Комитет решил наложить на «Удинезе» обязательство сыграть один матч серии А без зрителей», — сообщается в заявлении Итальянской федерации футбола.

Игра между «Удинезе» и «Миланом «проходила 20 января и была остановлена на 32-й минуте. 28-летний голкипер сообщил арбитру встречи о проявлениях расизма и покинул поле. Пауза продолжалась около десяти минут, после чего игра была возобновлена.

После 21-го тура серии «Удинезе» с 18 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

Футбол
ФК Милан
ФК Удинезе
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