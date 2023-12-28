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Италия

Сегодня, 09:10

Защитник «Лацио» Хила зимой может вернуться в «Реал»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Лацио» Марио Хила в зимнее трансферное окно может перейти в мадридский «Реал», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, королевский клуб нуждается в усилении защитной линии в связи с травмами игроков обороны «сливочных» Эдера Милитао и Давида Алабы. Мадридцы владеют половиной прав на защитника римского клуба, также у них есть опция первоочередного выкупа игрока.

В июле 2022 года Хила перешел в «Лацио» из «Кастильи», который является фарм-клубом «Реала». В 2022 году испанский футболист сыграл 2 матча за мадридцев в ла лиге.

Контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2027 года.Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Хила сыграл 8 матчей за «Лацио» во всех турнирах и не совершил результативных действий.

Футбол
ФК Лацио
ФК Реал
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