«Торино» провалил второе покорение Флоренции. Миранчук вылетел из Кубка Италии

Третьим полуфиналистом турнира стала «Фиорентина».

Еще полторы недели назад Флоренция считалась для «Торино» самым проблемным городом, где гранатовые не побеждали в матчах серии А целых 47 лет. Кошмарную статистику исправил красивый гол Алексея Миранчука, да и в целом туринская команда сыграла на «Артемио Франки» очень качественно. Пожалуй, это был лучший матч с начала года, причем на поле тогда отсутствовал полузащитник Лукич. Как оказалось, он уже готовился к переходу в «Фулхэм», а на смену ему Иван Юрич получил другого серба — 21-летнего Илича из «Вероны».

Сегодняшнюю встречу новичок «Торино», впрочем, начал на скамейке запасных. Как и вернувшийся в заявку «Фиорентины» Амрабат, пропустивший несколько тренировок в ожидании так и несостоявшегося перехода в «Барселону».

В целом же составы можно было назвать боевыми, и того же определения заслуживал дебют игры. Так, Риччи бил в касание после подачи Санабрии и заставил вратаря «фиалок» отбивать мяч ногами. Ответный же выпад хозяев привел к паузе в игре. Самоотверженному Ване Милинковичу-Савичу пару минут оказывали помощь после жесткого стыка с Бараком, который шипами в кровь разбил ногу вратаря.

Чувствовалось, что «Фиорентина» настроена на реванш — и первый тайм скорее прошел под диктовку хозяев. Самыми яркими моментами с их участием стали попадание Мондрагоры в штангу и еще один дальний удар, который вратарю пришлось в броске вытаскивать из нижнего угла.

«Фиорентина» — «Торино» — 2:1. Фото Global Look Press

Ну а «Торино» скорее рассчитывал на быстрые встречные атаки, одна из которых выглядела довольно перспективно. Только зацепившийся за мяч перед штрафной Линетти и сам не довел дело до удара, и открывшегося чуть правее Миранчука не заметил. Да, еще было неплохое замыкание Санабрии, однако Терраччано оказался на высоте. Это, пожалуй, был самый сложный сейв голкипера. Следующего пришлось ждать до второго тайма, когда Влашич наконец-то получил возможность для удара, но лишь размял заскучавшего кипера.

Большую часть второго тайма «Торино» даже не обозначал активности у чужой штрафной и сосредоточился на монотонной оборонительной работе. Хотя сама по себе она ничего не гарантировала, и в одном эпизоде флорентийцы растащили защиту гостей атакой веером. В ее завершении Куаме оказался в позиции, откуда Тьерри Анри в свои лучшие годы забивал десять из десяти. Этим сравнения и ограничились, так как ивуариец покатил мяч мимо дальнего угла.

И практически сразу вышедший из атакующей спячки «Торино» мог развернуть игру на 180 градусов посредством двух угловых. После второго из них мяч прилетел под рабочую левую ногу Миранчука, но тот либо растерялся, либо даже не бил, а пытался перевести игру непосредственно к воротам. Как бы там ни было, мяч словно в замедленной съемке, прискакал в руки вратарю.

В ответ «Фиорентина» дала мастер-класс по умению выжимать максимум из корнера, организовав сербский гол. Терзич после розыгрыша вырезал кросс в штрафную, и Йович переправил мяч в сетку. Только после этого «Торино» наконец-то вспомнил, что счастье следует искать у чужих ворот. Желание сравнять счет у гранатовых зашкаливало — настолько, что в пылу борьбы Санабрия лежа попал по голове Амрабату.

«Фиорентина» — «Торино» — 2:1. Радость футболистов хозяев. Фото Global Look Press

К счастью, серьезного повреждения один из героев ЧМ-2022 избежал. А «Фиорентина» избежала проблем, когда мяч в районе угла площади ворот отскочил к Миранчуку — его удар с лета пришелся над перекладиной. Окончательно же мечты «Торино» о полуфинале разрушили дрогнувшая под напором Артура Кабрала туринская оборона и воспользовавшийся неразберихой Иконе. Так по крайней мере казалось, когда счет стал 2:0. Но все могло перевернуться в течение шести добавленных минут!

И шансы были — сначала Карамо закатил мяч в пустые ворота «Фиорентины», убежав один на один после классного паса Влашича. А потом нерасторопный в этот вечер Санабрия вслед за Амрабатом едва не нанес травму Терраччанно... Но 2:2 — это был бы перебор: «Торино» вспомнил об игре слишком поздно и покидает Кубок Италии.

«Фиорентина» — в полуфинале.