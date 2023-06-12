«Увидел по ТВ окровавленного Берлускони — и стало плохо. Ночь не спал...» Истории про итальянского миллиардера и «Милан»

Сильвио Берлускони сегодня скончался на 87-м году жизни.

Старик Берлускони был столь жизнелюбив, что в годы его не верилось. Сейчас слушаешь сообщения — боже мой, ему ж под 90!

Берлускони не слишком-то менялся с годами — на тебе. Вдруг умер.

Не знаю, как вы — а я бы мечтал прожить такую жизнь, полную озорства и приключений. Если б не Берлускони, не было бы того «Милана». Пожалуй, самая волшебная команда моей юности. Интереснее «Барселоны» Кройффа, ярче «Марселя».

При миллионе советников и консильери это он, Берлускони, решал, кого туда брать.

Когда-то мы с корреспондентом Кружковым перехватили в Москве одного из таких «консильери». Внезапно решившего сменить «Милан» на киевское «Динамо».

Прежде мы слышали — Реваз Чохонелидзе может в «Милане» все. Это он привез в этот город Шевченко и Каладзе.

Мы выучили словосочетание — «Реваз Шотаевич». Заготовили тысячу вопросов. Своды гостиницы «Космос» вздрогнут от нашей подготовленности.

Но Чохонелидзе вздрогнул от такого обращения. Чуть поморщился:

— Если можно, просто Резо...

Резо так Резо.

Арриго Сакки и Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

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Нам не слишком верилось в легенды — но батоно Резо очаровал нас сразу прекрасной историей.

— Вот как я привозил в «Милан» Каладзе?

— Как? — одновременно воскликнули мы.

— Прилетел за ним после Кубка Содружества. Через полчаса после меня в том же аэропорту приземлился Румменигге из «Баварии». Тоже явился за Кахой. Представляете, как я опередил?

— Сюжет.

— Когда Каладзе оказался в Милане, об этом не должен был знать никто. Даже наш общий друг Шевченко.

— Почему?

— Сначала футболист обязан пройти медосмотр — чтоб его авторитет, случись что, не пострадал. Нельзя делать никаких заявлений. Разместили Каладзе в гостинице Galia. Потом привез туда Шевченко. Пойдем, говорю, попьем кофе. Заходим — и Андрей сразу натыкается глазами на Каху. Который в этом отеле провел уже три дня. «О, Каха! Ты приехал посмотреть показы моды? Купить одежду?» — «Нет, Андрей. С сегодняшнего утра я — игрок «Милана». Немая сцена.

— Что вам сказал Шевченко, узнав про контракт Каладзе?

— «Резо, тебе не стыдно?! Я же твой друг. Ты мне больше не доверяешь?» Я ответил: «Андрей, каждый должен дорожить своей работой». Произойди утечка — могла выйти большая неприятность, откажись вдруг клуб покупать Каху.

— От кого вы узнали, что опередили на полчаса Румменигге?

— У нас с информацией все в порядке. Прекрасно знали, что Каладзе, кроме нас, вели «Байер», «Лацио» и «Парма». Поэтому приходилось быть очень осторожным. Когда «Байер» и «Лацио» узнают, что «Милан» за кем-то следит — начинают торопиться...

Берлускони умел подбирать людей.

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Конечно же, мы говорили о Берлускони. Всякая тропинка этого разговора вела к нему, прекрасному, жизнерадостному Сильвио.

— Проходимец в «Милане» не задержался бы? — вкрадчиво предполагали мы.

— Проходимец туда не попал бы! — восклицал Резо. — В клубе, который построил Берлускони, нельзя шутить. Туда нельзя пристроить своего игрока. Даже люди из «Реала» и «Барселоны» приезжают посмотреть, как устроен изнутри «Милан». Какая научно-комплексная бригада, какое отношение к футболистам. Другого такого клуба в мире нет, поверьте.

Сильвио Берлускони с кубком Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

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Не хватило мощи Берлускони лишь раз — когда случилась трагедия в семье того же Кахи Каладзе.

Мы были уверены, что Берлускони сделал все. Оказалось — не в его силах.

— Как «Милан» пытался помочь Каладзе, когда похитили его брата?

— Отец Каладзе тогда находился в Милане. Берлускони во внутригосударственное дело встревать не мог. Но сказал: «Если будет нужда в моем появлении — я готов». Родители ответили — не надо. Шеварднадзе, президент Грузии, взял дело на контроль. К сожалению, спасти брата не удалось.

Что творилось в душе у Кахи — нам с вами не понять. С одной стороны, должен играть. С другой — все мысли о брате. Когда Каладзе оставался один в комнате, заснуть не мог. Но, поверьте, «Милан» все делал, чтоб его вытащить из этого состояния.

— Какой требовали выкуп?

— Кажется, миллион долларов. Проблем не было — «Милан» выделил деньги. Но выяснилось, что бедного мальчика убили почти сразу, деньги просили уже за мертвого. Подключились какие-то шакалы, которые начали уговаривать отца, вымогали деньги — якобы они кого-то нашли: «Если дадите деньги, мы обязательно вызволим...»

— Тело потом нашли?

— Через пять лет. Мы играли против «Баварии» в Лиге чемпионов — и сразу после матча полетели на похороны в Тбилиси. Вся команда окружала Каладзе, чтоб только поменьше об этом думал.

— Бандиты остались безнаказанными?

— Они сразу уехали из Грузии и находятся в местах, откуда преступников не выдают.

Карло Анчелотти, Сильвио Берлускони и Паоло Мальдини. Фото Getty Images

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С какого-то момента Берлускони влюбился в бразильцев — и его клуб получал лучших футболистов оттуда. Тот «Милан» тоже был прекрасен.

— Почему «Милан» ориентируется на бразильский рынок? — спрашивали мы Чохонелидзе.

— Президенту нравится, как играет сборная Бразилии. Вот почему за последние годы в «Милане» появились Роки Жуниор, Сержинью, Кафу, Кака, Роналдинью, Оливейра, Пато...

— Вы о Берлускони или Галлиани?

— О Берлускони. Но с Галлиани они единомышленники. Ему тоже очень нравится сборная Бразилии.

— Как у боссов «Милана» с юмором?

— Порядок. Помню такой эпизод. Приехали на матч Лиги чемпионов в Донецк. Галлиани с Брайдой говорят: «Спроси — что они делают, если игроки плохо себя ведут? Загоняют в шахту?» Услышав вопрос, Виктор Прокопенко, который сидел рядом, улыбнулся: «Можем в шахте даже на ночь оставить...»

— Когда-нибудь говорили с Берлускони не о футболе?

— Конечно. Например, во время визита в Киев его пригласили на выступление оперной певицы, которая исполняла арии из «Тоски». Берлускони был восхищен: «Какой голос! Это было божественно! Причем на итальянском языке пела так, что я подумал: наверное, она родилась в Италии». Еще большое впечатление на Берлускони произвел Санкт-Петербург. Он побывал там на 300-летии города. «Я прикоснулся к русской культуре. Эрмитаж мне показывал лично Владимир Путин», — рассказывал Берлускони.

Фото Global Look Press

— Что запомнилось в его резиденции в Аркоре?

— Очень красивое место, где есть все — от церкви до маленького стадиона. Как-то Берлускони пригласил Шевченко и меня на свою виллу на Сардинию. Один из любимых праздников итальянцев — Феррагосто, когда в середине августа на несколько дней жизнь в стране замирает. Никто не работает. И вот во время Феррагосто звонит Берлускони: «Бери Андрея и приезжайте на Сардинию. Самолет ждет вас в аэропорту. Отдохнете, покупаетесь».

— А на яхте Берлускони бывали?

— Нет. Вот Шевченко — был. Когда он только-только перешел в «Милан», Берлускони пригласил нас на встречу. Говорит: «Переведи Андрею — если в первом сезоне забьет 12 мячей, я дам ему прокатиться на своей яхте». Шевченко улыбнулся: «Сколько? Да я забью в два раза больше!» Берлускони не поверил. Но Андрей сдержал слово. И после сезона в компании других игроков «Милана» совершил на этой яхте небольшой круиз.

— Недавно на митинге в Милане в лицо Берлускони швырнули статуэтку и сломали нос...

— Когда увидел по ТВ окровавленного Берлускони, мне стало плохо. Я ночь не спал. Сразу позвонил Галлиани и Брайде. А на третий день улетел в Милан. Это был мой долг. Берлускони, правда, не видел. К нему в палату тогда никого не пускали.

— А вам бывало страшно за свою жизнь?

— Как-то в Барселоне проводили благотворительный матч — «друзья Роналдинью» против «друзей Шевченко». Из УЕФА для игроков «Интера и «Милана» прислали маленький самолет. Уже на подлете к Барселоне угодили в жуткую болтанку. Каладзе, который всегда побаивался летать, охватила паника. «Разворачивайте самолет! Летим обратно в Милан!» — кричал он. Слава богу, обошлось.