«Астана» дома проиграла «Виктории Пльзень» в Лиге конференций

«Астана» на своем поле уступила чешской «Виктории Пльзень» в матче 2-го тура группового турнира Лиги конференций — 1:2.

Хозяева на 51-й минуте вышли вперед благодаря голу Марина Томасова. «Виктория» отыгралась уже 3 минуты спустя, отличился Томаш Хоры, а еще через 3 минуты победный гол забил Лукаш Калвах.

«Виктория» (6 очков) лидирует в группе С после двух туров. «Астана» (0) занимает последнее место в квартете.

В следующем туре «Астана» в гостях сыграет с «Балканами», а «Виктория» на выезде встретится с загребским «Динамо». Оба матча пройдут 26 октября.