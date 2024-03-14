Лига конференций: прямая онлайн-трансляция матчей 14 марта

В четверг, 14 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. В прямом эфире трансляции игр покажут не площадках холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» запланирована перекличка ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций. Начнется эфир — в 20.30 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игрового дня ЛК на 14 марта. Время начала — московское.

Расписание матчей Лиги конференций на 14 марта

20.45. «Виктория» — «Серветт»

Трансляция — сайт matchtv.ru

20.45. «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа

Трансляция — «Матч! Арена» — эфир с 20:30

20.45. «Фенербахче» — «Юнион»

Трансляция — сайт matchtv.ru

20.45. ПАОК — «Динамо» Загреб

Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос»

Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Астон Вилла» — «Аякс»

Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Брюгге» — «Мольде»

Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Лилль» — «Штурм»

Трансляция — сайт matchtv.ru

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