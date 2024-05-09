«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций

«Олимпиакос» дома победил «Астон Виллу» в ответном матче полуфинала Лиги конференций — 2:0.

У хозяев дубль оформил Аюб Эль-Кааби.

Первый матч в Англии завершился победой греческого клуба со счетом 4:2. Таким образом, «Олимпиакос» победил по сумме двух матчей (6:2) и вышел в финал Лиги конференций.

Клуб из города Пирей впервые в истории сыграет в финале еврокубка.

В матче за трофей Лиги конференций сезона-2023/24 «Олимпиакос» встретится с «Фиорентиной». Игра состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).