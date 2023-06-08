«Вест Хэм» накажет фаната, который бросил предмет в голову капитану «Фиорентины»

«Вест Хэм» выступил с официальным зявлением по поводу инцидента во время финала Лиги конференций с «Фиорентиной» (2:1).

В первом тайме фанаты забросали посторонниими предметами капитана итальянской команды Кристиано Бираги. Футболист получил рассечение, а игра была приостановлена.

«Вест Хэм» безоговорочно осуждает поведение небольшого числа людей, которые бросали предметы на поле во время сегодняшнего финала Лиги конференций. Эти действия не имеют места в футболе и никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и в течение последних двух наших сезонов в еврокубках.

Мы будем работать с полицией и другими заинтересованными сторонами, чтобы рассмотреть инциденты и принять меры против всех, кто будет признан виновным в правонарушении. В соответствии с нашим подходом абсолютной нетерпимости все, кого идентифицируют, получат запрет на неопределенный срок и, следовательно, не смогут войти на наш стадион в Лондоне и путешествовать с клубом. В «Вест Хэме» нет места такому поведению», — говорится в заявлении.