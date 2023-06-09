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Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:40

Прудников заявил, что «Народная Команда» превосходит по атмосфере игры «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников сравнил атмосферу на матчах московского клуба и на игре «Народной Команды», выступающей в медиалиге.

«Как мне атмосфера на матче «Народной Команды», в котором я принимал участие? Атмосфера шикарная. Такой сейчас нет на матчах РПЛ. Превосходит ли по атмосфере матчи «Спартака»? На основу ходят столько же, но раньше ходили стабильно минимум 30 тысяч. Сейчас атмосфера превосходит. Что можно сделать в РПЛ или остается смириться? Возможно, сейчас все обсуждается и правильные решения будут приняты. В спорте без болельщиков нет смысла. Мы видели, что было в пандемию. Получается тренировочный матч», — цитирует Прудникова Legalbet.

«Народная Команда» основана болельщиками красно-белых. 5 июня коллектив уступил «Бей Беги» в рамках медиалиги (0:1). Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена».

Источник: https://legalbet.ru/news/prudnikov-zayavil-chto-narodnaya-komanda-prevoshodit-po/
Александр Прудников
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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