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Сегодня, 20:28

Черчесов объяснил, почему Месси должен получить «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси должен стать победителем голосования за «Золотой мяч» — 2023.

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего. Потом поехал в Америку, выиграл титул с «Майами» — чемпион мира, чемпион Франции, чемпион МЛС«, — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Месси выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти 4:2). Летом этого года 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» после завершения контракта с «ПСЖ».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шарле в Париже.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Источник: «Чемпионат»
Лионель Месси
Станислав Черчесов
Футбол
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