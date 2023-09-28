Главный тренер «Интер Майами» о здоровье Месси: «Выпускать его в финале Открытого кубка США было неблагоразумно»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему нападающий Лионель Месси остался вне заявки команды на финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Выпускать Месси сегодня было неблагоразумно. Слишком рискованно, даже на несколько минут. Лионель будет играть в предстоящих матчах МЛС, но мы будем принимать решение, основываясь на том, что будет говорить медицинский штаб», — приводит Goal слова Мартино.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. На его счету 11 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за команду во всех турнирах.

36-летний аргентинец пропустил две последних игры команды из-за проблем со здоровьем.