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Сегодня, 08:38

Мартино заявил, что Месси и Бускетс могут выйдут в старте «Интер Майами» на игру с «Атлантой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что форвард Лионель Месси и хавбек Серджи Бускетс, скорее всего, начнут игру «Атлантой» в Кубке лиг в стартовом составе.

«Вполне возможно, что если они будут проводить на поле больше минут, то это повлияет на состояние команды. И, скорее всего, они начнут матч с самого начала. Все будет зависеть от их самочувствия», — приводит слова Мартино The Athletic.

26 июля команда из Флориды встретится с «Атлантой» в Кубке лиг. Начало игры — в 02.30 по московскому времени.

Месси дебютировал за «Интер Майами» 22 июля в матче против «Крус Асуль» (2:1) в Кубке лиг. Он вышел на замену и реализовал штрафной на 90+4-й минуте.

Лионель Месси. Сказочный дебют Месси в США: фирменным ударом со штрафного положил мяч в девятку перед финальным свистком

Лионель Месси
Серхио Бускетс
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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Главный тренер «Интер Майами» Мартино подтвердил, что Месси будет капитаном команды