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Сегодня, 13:10

Когда следующий матч Месси: дата и время начала игры «Интера Майами»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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26 июля в Форт Лодердейле (США) «Интер Майами» сыграет с «Атлантой Юнайтед» в групповом турнире Кубка лиг. Матч пройдет на арене «ПНК Стэдиум» во Флориде, начало — в 02.30 мск.

За «Интер Майами» выступает капитан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Игру «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» покажут в прямом эфире по подписке MLS Season Pass на Apple TV. Бесплатную видеотрансляцию также можно будет найти в прямом эфире во ВКонтакте (официально североамериканскую лигу в России не транслируют).

Ранее, 22 июля, 36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в игре с «Крус Асуль» (2:1). В этой встрече нападающий вышел на поле на 54-й минуте и забил со штрафного удара на 90+4-й.

15 июля «Интер Майами» объявил о подписании контракта с Месси до конца декабря 2025 года. 16 июля на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум» во Флориде прошла презентация чемпиона мира-2022.

Лионель Месси на&nbsp;тренировке &laquo;Интер Майами&raquo;. МЛС: где и как смотреть трансляции матчей в России

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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