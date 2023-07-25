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Сегодня, 14:48

Бускетс — о переходе в «Интер Майами»: «Здесь делают все по-крупному. Ваши возможности безграничны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс рассказал, как он перевез свою семья в Америку из Испании.

«Все намного проще, когда это такая страна, как США, и такой город, как Майами. Американский образ жизни — мечта для всех. Здесь делают все по-крупному. Ваши возможности безграничны. Это главная мировая держава. Все это позволяет вам иметь все самое лучшее для себя и своих детей. В конце концов, речь идет о том, чтобы испытать что-то, что обогатит нашу жизнь, не только мою спортивную карьеру, но и всю нашу семью», — цитирует Бускетса The Athletic.

Этим летом Бускетс перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента из «Барселоны».

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
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