В ночь на 26 июля «Интер Майами» сыграет с «Атлантой Юнайтед» в групповом турнире Кубка лиг. Матч пройдет в Форт Лодердейле (штат Флорида, США), начало встречи — в 02.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» можно будет в прямом эфире бесплатно во ВКонтакте.

Игру «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» также покажут в прямом эфире по подписке MLS Season Pass на Apple TV.

22 июля 36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в игре Кубка лига с «Крус Асуль» (2:1). Нападающий появился на поле на 54-й минуте и забил гол со штрафного удара на 90+4-й, принеся победу своей команде.

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