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Сегодня, 00:00

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: смотреть трансляцию матча команды Месси (видео онлайн)

Трансляция матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» начнется в 02.30 мск 26 июля
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 26 июля «Интер Майами» сыграет с «Атлантой Юнайтед» в групповом турнире Кубка лиг. Матч пройдет в Форт Лодердейле (штат Флорида, США), начало встречи — в 02.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» можно будет в прямом эфире бесплатно во ВКонтакте.

Игру «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» также покажут в прямом эфире по подписке MLS Season Pass на Apple TV.

22 июля 36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в игре Кубка лига с «Крус Асуль» (2:1). Нападающий появился на поле на 54-й минуте и забил гол со штрафного удара на 90+4-й, принеся победу своей команде.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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