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МЛС (MLS)

Сегодня, 01:52

Суарес: «Буду рады помочь «Интер Майами» в осуществлении мечты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Суарес с футболкой Интер Майами.
Фото Соцсети
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Нападающий Луис Суарес прокомментировал подписание контракта с «Интер Майами». К клубу МЛС 36-летний уругваец присоединился на правах свободного агента, так как 31 декабря у него заканчивается соглашение с «Гремио».

«Рад этому новому вызову в «Интер Майами»! Буду рады помочь команде и вместе с ней осуществить мечту о достижении важных вещей», — написал Суарес в социальной сети.

В сезоне-2023 Суарес забил 17 голов и сделал 11 голевых передач в 33 матчах за «Гремио». Также он был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Луис Суарес. «Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса
Луис Суарес
ФК Интер Майами
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«Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса