Суарес: «Буду рады помочь «Интер Майами» в осуществлении мечты»

Нападающий Луис Суарес прокомментировал подписание контракта с «Интер Майами». К клубу МЛС 36-летний уругваец присоединился на правах свободного агента, так как 31 декабря у него заканчивается соглашение с «Гремио».

«Рад этому новому вызову в «Интер Майами»! Буду рады помочь команде и вместе с ней осуществить мечту о достижении важных вещей», — написал Суарес в социальной сети.

В сезоне-2023 Суарес забил 17 голов и сделал 11 голевых передач в 33 матчах за «Гремио». Также он был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.