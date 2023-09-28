«Интер Майами» без своей главной звезды проиграл финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо».

Открытый кубок США. Финал

«Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» — 1:2 (0:2)

Голы: Дорси, 24 — 0:1. Басси, 33 (П) — 0:2. Мартиенс, 90+2 — 1:2.

Решение недельной давности выпустить Лионеля Месси и Жорди Альбу на игру с беспросветным аутсайдером МЛС «Торонто» оказалось несусветной глупостью. С канадцами — пусть там и есть большие мастера вроде Инсинье и Бернардески — «Интер Майами» справился бы и без не успевших толком восстановиться ветеранов. Что, собственно, и показала игра, где двух звезд пришлось менять по ходу первого тайма еще при счете 0:0. После их ухода «цапли» забили четыре безответных мяча.

Так нужно ли было рисковать? Вопрос риторический. Тем более, если где и требовалась помощь лидеров — так это в гостях у «Орландо», занимающего второе место в Восточной конференции. Без Месси, который в Кубке лиг нокаутировал этого соперника голевым дублем (3:1), пришлось довольствоваться ничьей, которая уменьшила и так не самые высокие шансы на выход в плей-офф.

Но куда хуже было то, что «Интер Майами» остался без капитана и лидера в преддверии финала Открытого кубка США. То, что шансов на выздоровление Месси мало, было понятно изначально. Хотя Херардо Мартино или пытался запутать карты, или надеялся на чудо. Во вторник, когда Лео присутствовал на базе, но не тренировался, тренер заявил, что будет ждать до последней минуты и только тогда примет решение.

Но, естественно, ни аргентинца, ни Альбы не было даже в заявке. Что, впрочем, не отменяло темы Месси. Все крутилось вокруг него. Предматчевые прогнозы, комментарии соперников, и даже тату с портретом Лео, целующим заветный трофей после победы на ЧМ-2022. Его обнаружили у другого аргентинца — выступающего за «Хьюстон Динамо» воспитанника родного для капитана сборной «Ньюэллз Олд Бойз» Франко Эскобара.

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А как сияли юные футболисты, которых травмированный Месси поприветствовал под трибунами! Приятно было и болельщикам, которым Лео и его супруга Антонелла Рокуццо помахали, поднявшись на трибуну. Но потом — когда камера выхватывала несостоявшегося героя вечера — на его лице не было и тени улыбки. Откуда ей взяться, если твоя команда наносит первый — и неточный — удар на 42-й минуте?!

Гости на тот момент атаковали ворота Каллендера полтора десятка раз и дважды отправили мяч в сетку. Первым это сделал выстреливший под перекладину с острого угла Дорси, и это был последний аккорд в атаке, которая началась с грубой ошибки «цапель» в центре поля. Не лучшим образом сыграл и один из самых опытных игроков хозяев Йедлин, уложивший соперника на газон в своей штрафной.

27 сентября. Джеймс Харден на финале Открытого кубка США. Фото USA Today Sports

Исполнявший пенальти Басси был безупречен, чем привел в восторг одного из совладельцев «Хьюстон Динамо» — звезду НБА Джеймса Хардена. В свою очередь у Дэвида Бекхэма, поддержать которого на финал приехал Зинедин Зидан, поводов для радости не было. Разве что хоть какая-то надежда после перерыва появилась. Однако Хосеф Мартинес промахнулся, замыкая подачу со штрафного, а коварный удар Кремаски вытащил из угла голкипер.

Жизнь интриге продлил ВАР, отменивший третий гол «Динамо» из-за офсайда. Однако было понятно, что спасти «цапель» в этот вечер может только магия. Та, что принесла «Интер Майами» Кубок лиг. Однако главного волшебника на поле не было, а Мартинес размочил счет слишком поздно. Второго трофея в своей недолгой истории клубу из Флориды придется подождать. А «Динамо» спустя пять лет второй раз выиграло Открытый Кубок США, приплюсовав его к двум чемпионским титулам.