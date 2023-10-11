«Барселона», Саудовская Аравия или большой отпуск? Чем заняться Месси во время четырехмесячной паузы

Разбираемся, как главный претендент на «Золотой мяч» воспользуется непривычной для себя зимней паузой.

Отпуск после южноамериканской классики

Недавно главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поражался тому, что он вынужден объяснять болельщикам соперника: почему травмированный Лионель Месси не играет. Впрочем, 60-летний специалист сам же и нашел секрет уникальной ситуации, сделав акцент на том, что речь идет о лучшем футболисте мира, и дело происходит в Америке.

Поэтому не стоит удивляться тому, что сейчас началось обсуждение ближайшего будущего аргентинской звезды. Звучит несколько странно, учитывая относительно недавний переезд в Америку и действующий контракт. Но поговорить действительно есть о чем. И если бы не поставившая в свое время на паузу весь мировой спорт пандемия, нынешняя ситуация оказалась бы для Месси уникальной.

Но в любом случае у капитана «Интер Майами» после потери шансов на выход в плей-офф намечается уж слишком продолжительный отпуск. Можно даже привести список официальных матчей Месси на ближайшие четыре месяца. Да и то — с оговорками — в силу состояния здоровья и формы Лео.

Итак, 13 и 18 октября сборная Аргентины проведет отборочные матчи ЧМ-2026 против Парагвая и Перу. 22-го числа регулярный чемпионат МЛС завершится для «Интер Майами» не имеющей турнирного значения игрой с «Шарлотт». И, наконец, в ноябре в календаре значатся еще две встречи национальной команды — с Уругваем (17-го) и Бразилией (22-го).

После этого взявший старт раньше обычного из-за Кубка Америки-2024 отбор на мировое первенство возьмет паузу до следующей осени. Новый сезон МЛС обычно стартует в последних числах февраля. А плей-офф Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где «Интер Майами» на правах обладателя Кубка лиг начнет выступления с 1/8 финала, — в середине марта. Получается, Месси почувствует себя игроком РПЛ, у которого нет турнирных матчей всю зиму. С другой стороны, это привычный соревновательный ритм как для Южной, так и для Северной Америки. Но так как Месси за долгие годы привык к тому, что в Европе в это время пик сезона, — разговоры о том, как заполнить паузу, неизбежны.

Витор Роке. Фото AFP

Роке важнее Месси?

Самый очевидный и лежащий на поверхности вариант — естественно, «Барселона». Тем более эту тему — еще при сохранявшихся шансах на выход в плей-офф — поднял основной владелец «Интер Майами» Хорхе Мас. «Уход из «Барселоны» пришелся Месси не по душе — он не смог попрощаться со своим клубом, который принял его в детстве. Думаю, обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель», — говорил Мас.

Да, потом он развил мысль и поведал о данном Месси обещании устроить полноценное прощание с болельщиками «Барсы» и провести соответствующий матч. Однако эти слова упали на благодатную почву, и сначала появились аккуратные намеки на каталонский интерес. В духе, что сине-гранатовые в курсе сложившейся ситуации и изучают ее.

На днях тему развили сначала источники во Флориде, а потом и каталонское издание Sport . Они сошлись на том, что американский клуб с уважением отнесется к возможным переговорам об аренде Месси в «Барселону». Тем более один из владельцев «Интер Майами» Дэвид Бекхэм когда-то проворачивал подобный номер, курсируя между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Миланом». Только это две совсем разные истории.

Во-первых, как и в случае с англичанином, смысл имеет только аренда до конца европейского сезона. Но это означает, что Месси вернется в Америку в июне, и вполне может повториться сценарий сезона-2023, когда капитан не смог вытянуть команду из подвала таблицы. Соответственно, при всем уважении к Лео, «цапли» вряд ли на такое согласятся. Да и МЛС, приложившая массу усилий для приезда семикратного обладателя «Золотого мяча», будет категорически против. Сейчас Месси — лицо лиги, а бизнес превыше всего.

Во-вторых, ситуация в «Барселоне». С учетом травм группы лидеров и неожиданного для клуба ухода Дембеле в «ПСЖ» каталонцам нужны игроки. Однако они связаны потолком зарплат и правилами ФФП. К зиме им нужно кого-то продать, чтобы разгрузить платежную ведомость для заявки единственного новичка. И, как утверждает Mundo Deportivo , это не Месси, а бразильский талант Витор Роке, с которым подписали контракт еще летом, но не смогли заявить из-за финансовых ограничений. Пока он продолжает выступать за «Атлетику Паранаэнсе», и с учетом текущей кадровой ситуации «Барса» хочет решить все вопросы в январе, а не ждать летнего межсезонья.

Лионель Месси. Фото AFP

12 матчей за 49 дней

Но есть еще вариант с Саудовской Аравией, куда Месси безуспешно заманивали после ухода из «ПСЖ». Эта мечта, а также планы — пусть и ненадолго — возродить соперничество с КриштиануРоналду никуда не делись. К тому же Лео связан с королевством коммерческими контрактами и является послом Саудовской Аравии в области туризма.

Наконец, на Ближнем Востоке готовы учесть интересы «Интер Майами» и оформить краткосрочную аренду на четыре месяца. Пока, впрочем, по информации Sky Sports , данный вопрос находится в стадии изучения Федерацией футбола Саудовской Аравии и Суверенным фондом королевства. И если там придут к выводу, что овчинка стоит выделки, — денег точно не пожалеют.

Только имеется ли здесь практический смысл, если Месси на какой-то срок поднимет интерес к саудовской лиге, но при этом не поможет условному «Аль-Хилялю» ни по ходу решающей части первенства, ни в плей-офф Азиатской лиги чемпионов? Со спортивной точки зрения вопрос кажется риторическим. Особенно с лимитом на легионеров, что потребует освобождать для аргентинца место в заявке.

Но на самом деле на первом месте в этой истории должно стоять здоровье Месси, которого за последний год с небольшим элементарно загнали. Для начала он полностью отыграл европейский сезон, получив дополнительную нагрузку в виде зимнего ЧМ-2022 в Катаре. Последний матч — за сборную против Австралии — Лео провел 15 июня. А уже 22 июля, когда в Испании обычно только начинаются сборы, дебютировал в США.

Играть пришлось на два фронта — каждые три-четыре дня. В сентябре добавилась сборная, и там выяснилась, что Месси все-таки обычный человек, а не машина. После двенадцатого матча за 49 дней, в котором Лео забил победный мяч Эквадору, игрока отправили на обследование. В Боливию с национальной командой он поехал туристом, а попробовав вернуться на поле через две недели, был заменен еще в первом тайме игры «Интер Майми».