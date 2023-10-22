Месси завершил сезон поражением. В Европу Лео вернется не в «Барселону», а за «Золотым мячом»?

Команда аргентинца завершила регулярный чемпионат поражением от «Шарлотт».

Глядя на то, как Лионель Месси элегантно разбирается с перуанской обороной в отборочном матче ЧМ-2026, не покидало стойкое ощущение: если бы не растянувшиеся почти на месяц проблемы со здоровьем и рецидив травмы, у субботней игры «Интер Майами» была бы совсем друга цена. Как минимум, «цапли» продолжали бы борьбу за попадание в плей-офф. А, возможно, им бы удалось решить данную задачу досрочно, так как все конкуренты тоже оступались, устроив сюрпляс в районе девятого места.

Здесь же турнирная мотивация осталась только у «Шарлотт», хотя еще месяц назад казалось, что двухматчевое противостояние станет судьбоносным для обеих команд. Однако к моменту возвращения Месси на поле перед паузой на матчи сборных шансы «Интер Майами» упали почти до нуля, а когда случилось поражение от «Цинцинатти» (0:1), их вообще не осталось. Больше того — к финишу регулярного чемпионата команда Херардо Мартино подошла с багажом из шести матчей без побед (=3-3).

Последний выигрыш и вовсе пришелся на до боли памятную встречу с «Торонто» (4:0), где не совсем здоровые Месси с Жорди Альбой были заменены из-за рецидивов травм по ходу первого тайма. То авантюрное решение стоило не только путевки в плей-офф, но и проигранного финала открытого кубка США. Альба, кстати, восстановился только к первому матча с «Шарлотт», и сыграл полчаса 19 октября, когда «цапли» спаслись в концовке домашней встречи (2:2).

Имей вторая игра принципиальное значение, нет сомнений — Альба в субботу вышел бы в стартовом составе. Тут же смысла рисковать не было. Напротив, Мартино впервые доверил место в воротах Карлосу дос Сантосу, который прежде играл только за вторую команду «Интер Майами» в запущенной в прошлом году лиге МЛС Next Pro. И сухим на новом уровне дебютант продержался лишь до 13-й минуты. Только вопросов к вратарю — ноль. Их снова следует задать требующей перестройки защитной линии. А дос Сантос — уже во втором тайме — не дал умереть интриге, остановив выходившего один на один нападающего сборной Польши Свидерски.

Да и в целом гости не отбывали номер. Это касается и команды в целом, и персональное Месси, который точно не разочаровал местных фанатов, дежуривших у гостиницы, где остановились «цапли». Гости даже забили быстрый гол, отмененный из-за небольшого офсайда у автора голевой передачи Кремаски. По той же причине в начале второго тайма расстроился Месси, чей выход один на один завершился изящным черпачком.

А еще был классный штрафной капитана с довольно острого угла. Задачу вратарю «Шарлотт» осложнило легкое касание головы собственного защитника, но все же мяч удалось перевести в перекладину. И это была еще не развязка — в добавленное арбитром время Месси с Альбой соорудили момент для Кампаны. Но и в этом эпизоде, и при последующей подаче углового Калина сыграл бесподобно.

Хорват не только впервые вывел «Шарлотт» в плей-офф, но и взял персональный реванш у «Интер Майми» за унижение в четвертьфинале Кубка лиг. После тех 0:4 Калина утешился тем, что на его свитере оставили автографы Бускетс и забивший один из мячей Месси. Сейчас — стал первой звездой матча.

Хотя данный статус привычнее Лео, который имеет полное право записать себе первый американский сезон в актив. Как с точки зрения личной статистики (11 голов и 5 передач в 14 матчах всех турниров), так и в плане трофеев. До приезда аргентинца у «Интер Майами» их не было, однако триумф в Кубке лиг не только вошел в историю, но и подарил пропуск в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. По слухам, там Месси должен сыграть уже в компании завершающему бразильский этап карьеры Луиса Суареса.

Впрочем, это будет уже после ноябрьских матчей сборных и зимнего отпуска. Никакого временного возвращения в «Барселону», как и сообщали ранее ведущие инсайдеры мирового футбола, не будет. Это подтвердил президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, рассказавший о планах устроить прощание с легендой клуба уже на обновленном «Камп Ноу». Возможно, это случится в ноябре 2024 года. А в Европу Месси в ближайшее время все-таки приедет. Как уверяет ряд весьма авторитетных источников — чтобы 30 октября получить в Париже свой восьмой «Золотой мяч».