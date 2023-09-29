Опейкина рассказала, что испытывала волнение перед работой на матче Лиги наций УЕФА

Российский арбитр Вера Опейкина испытывала волнение больше обычного перед матчем женской Лиги наций УЕФА, так как давно не обслуживала международные игры.

«Классные эмоции. Честно сказать, уже начала забывать, что это такое, поэтому волнения было чуть сильнее обычного. Но оно ушло с первым свистком. Матч был интересным, команды забили красивые голы. Было много борьбы. Надеюсь, что это назначение станет первым, но не единственным для наших арбитров, и мы полноценно вернемся к работе на международной арене», — приводит слова Опейкиной ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

26 сентября бригада арбитров из России впервые за полтора года отработала матч под эгидой УЕФА. Вера Опейкина стала главным судьей игры женской Лиги наций Армения — Казахстан (1:2). Ее ассистентами были Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром стала Надежда Горинова.