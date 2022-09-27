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Лига наций

27 сентября, 06:15

Мусиала: «Когда англичане забили первый гол, мы сломались»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал ничью с Англией (3:3) в матче Лиги наций.

«Всем хочется играть на «Уэмбли». Это потрясающий стадион, атмосфера была потрясающей. Уверен, фанатам очень понравился матч. После того, как Англия забила первый гол, мы сломались. Нужно поработать над этим.
У англичан есть все качества для того, чтобы перевернуть ход любого матча. Мы выключились на пару минут и были наказаны за это. Нам нельзя позволять себе такое на таком уровне», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мусиалы.

19-летний Мусиала раньше выступал за молодежную сборную Англии, однако позднее принял решение играть за немецкую национальную команду.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
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