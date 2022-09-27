Защитник сборной Англии Шоу: «Когда мы проигрывали немцам 0:2, было такое чувство, что весь мир против нас»

Защитник сборной Англии Люк Шоу прокомментировал ничью с Германией (3:3) в матче 6-го тура Лиги наций.

«Когда мы проигрывали 0:2, было такое ощущение, что против нас весь мир, особенно с учетом того, что на этой неделе и команда, и наш тренер находились под таким пристальным вниманием. Мы показали характер. Было легко сдаться в такой ситуации, но мы доказали, насколько можем быть хороши», — приводит официальный сайт УЕФА слова Шоу.

Сборная Англии с 3 очками в 6 матчах заняла последнее, четвертое место в группе 3 дивизиона А Лиги наций и вылетела в дивизион B. Команда не одержала ни одной победы, трижды сыграв вничью и три раза потерпев поражение.